ولى العهد السعودى بحث مع رئيس وزراء السودان أمن البحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدى، إن "رئيس الحكومة بحث مع ولى عهد السعودية أمن البحر الأحمر والاستثمار فيه بتحويلة لساحة تنموية كبيرة لاجتثاث جذور الإرهاب والفقر".





وكان الأمير محمد بن سلمان، قد اجتمع أمس، مع رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات السعودية السودانية فى مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتطويرها بما فيها الجوانب التنموية والاستثمارية، إلى جانب بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وقد تم خلال الاجتماع التأكيد على حرص المملكة على أمن واستقرار السودان بما يحقق تحقيق تطلعات شعبه الشقيق، واعتزاز الحكومة السودانية بمواقف المملكة وحرصها على أمن السودان واستقراره.