ولى العهد السعودى بحث مع رئيس وزراء السودان أمن البحر الأحمر

وكان الأمير محمد بن سلمان، قد اجتمع أمس، مع رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات السعودية السودانية فى مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتطويرها بما فيها الجوانب التنموية والاستثمارية، إلى جانب بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
وقد تم خلال الاجتماع التأكيد على حرص المملكة على أمن واستقرار السودان بما يحقق تحقيق تطلعات شعبه الشقيق، واعتزاز الحكومة السودانية بمواقف المملكة وحرصها على أمن السودان واستقراره.
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