عاجل.. انفجار فى كلية عسكرية بريف حلب الشرقى

جدة - نرمين السيد - أعلن المرصد المرصد السورى لحقوق الإنسان، وقوع انفجار فى كلية عسكرية بريف حلب الشرقى، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، وسط استنفار للفصائل بعد التفجير.





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