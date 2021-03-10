الجيش اليمنى يحرر مناطق جديدة غرب تعز

جدة - نرمين السيد - صرحت وزارة الدفاع اليمنية، إن "قوات الجيش شنت هجوماً واسعاً على مواقع تمركز الحوثيين فى منطقة الكدحة غربى تعز، تمكنت خلاله من تحرير قرى درخاف والعنصاب والمنبهة والمدهافة والمنظافة والرحبة". والخميس الماضى، أعلن الجيش اليمنى، السيطرة على كامل الأطراف الغربية من مديرية جبل حبشى، بعد تأمين منطقتى القوز والأشروح، وقرب التحام قواته فى مديريتى جبل حبشى ومَقبنة غربى تعز، ووصولها على بعد حوالى 5 كيلو مترات عن القوات المشتركة فى الساحل الغربى.

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