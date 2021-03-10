رئيس إيطاليا يتلقى الجرعة الأولى من لقاح فايزر المضاد لكورونا

جدة - نرمين السيد - وكتب عمدة مدينة فلورنسا، داريو نارديلا، فى تغريدة على منصة "تويتر": "تلقى الرئيس ماتاريلا اللقاح بعد أن انتظر جنبا إلى جنب مع العديد من المواطنين، فى امتثال كامل للأولويات المحددة. صورة جميلة توحدنا وتبعث فينا الأمل".
يشار إلى أن عمليات إغلاق المناطق فى إيطاليا تتزايد مما سيؤدى فى النهاية إلى عودة إيطاليا إلى المنطقة الحمراء، حيث ما تزال عمليات المتابعة والمراقبة مستمرة لاتجاه منحنى الفيروس استعدادا للتدخل "بأقصى درجات الصرامة" فى حالة تسبب المتغيرات فى ارتفاع معدلات العدوى بشكل كبير.
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