أخبار اليمن : مكتب الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام يكذب ما نشرته وسائل إعلام حوله جملة وتفصيلا

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مكتب الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام يكذب ما نشرته وسائل إعلام حوله جملة وتفصيلا

كذب مكتب الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن مانشرته بعض وسائل الإعلام والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي جملة وتفصيلا . مكتب الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام يكذب ما نشرته وسائل إعلام حوله جملة وتفصيلاكذب مكتب الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن مانشرته بعض وسائل الإعلام والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي جملة وتفصيلا . واكد مكتب الأمين العام أن الاستاذ غازي أحمد علي يخضع لبرنامج علاج مكثف في العاصمة الأردنية عمان. واستهجن مكتب الأمين العام المزاعم والأكاذيب التي تعود البعض من الناشطين والإعلاميين والصحف الصفراء نشرها لأهداف مشبوهة مؤكدا أن هؤلاء الكاذبين تعودوا على الاصطياد في المياه العكرة ولم يعد لديهم قدرة على العيش الا بممارسة التضليل وخدمة أسيادهم و مموليهم .

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