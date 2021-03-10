هكذا ستفتتح مصر "عاصمتها الجديدة" بعد شهور

عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اجتماعا مساء الثلاثاء لبحث الترتيبات الخاصة بفعاليات افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية العام الجاري بحضور عدد من المسؤولين بينهم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي وزارة الإسكان.

واستعرض الاجتماع السيناريوهات المقترحة لفعاليات افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد رئيس الوزراء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة أن يكون هذا الافتتاح على أعلى مستوى من التنظيم، بما يعكس عظمة هذا المشروع الحضاري العملاق، الذي يعبر عن مصر الحديثة، ويمثل دليلاً جديداً على حجم الإنجاز الذي تحققه أيادي المصريين رغم التحديات.

وتعرف رئيس الوزراء المصري، وفق ما نقل حساب رئاسة الوزراء على "فيسبوك"، خلال الاجتماع على عدد من التفاصيل المتعلقة بحفل الافتتاح المقرر إقامته نهاية هذا العام، بما يشمل البرنامج الزمني المقترح، والفعاليات المخطط إقامتها، وعناصر الإبهار للحضور والوفود المشاركة، ومتابعي الاحتفال في كل بقعة من مصر والعالم.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ جولة داخل العاصمة الإدارية لتحديد المكان الأنسب لإقامة الاحتفالية، تمهيدا لاستكمال الترتيبات اللازمة، قبل عرض التصورات المطروحة على رئيس الجمهورية.