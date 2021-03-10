تركيا: بدون شراكتنا التاريخية مع مصر لا يمكن كتابة تاريخ المنطقة

جدة - نرمين السيد - وأضاف جليك، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية:"بدون شراكتنا التاريخية مع مصر لا يمكن كتابة تاريخ المنطقة".

ولفت إلى أن "الديناميكية الكبيرة التى ظهرت فيما يتعلق باستخدام الموارد الهيدروكربونية، تتطلب من البلدان المتشاطئة للبحر المتوسط التحدث أكثر مع بعضها البعض وإيجاد صيغ مشتركة".

واستطرد: "بالطبع لدينا أرضية مع مصر يمكن من خلالها تناول هذه الأمور معها، لكن كما قلت، تركيا لم تتخل بأى شكل عن موقفها السابق القائم على المبادئ . غير أن ضرورات الحديث بشأن التطورات التى تشهدها المنطقة تقتضى مثل آليات الحوار تلك، لكن هذا بالطبع منوط بأن يكون نفس النهج متبادل".

يأتى هذا ضمن الإشارات التى تواصل تركيا إرسالها لمصر فى الآونة الأخيرة لإبداء استعدادها لإصلاح العلاقات.