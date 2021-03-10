العراق يضبط منصات إطلاق صواريخ فى الأنبار

جدة - نرمين السيد - وذكرت المديرية، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الأربعاء، أنه تم ضبط منصتين اثنتين لإطلاق الصواريخ بعملية استخبارية نوعية وفق معلومات دقيقة.
وأوضح البيان أن العملية أسفرت عن تفكيك عبوتين ناسفتين بالإضافة إلى مقذوف حربى فى منطقة أبو دلاية فى الصحراء الغربية التابعة لقضاء حديثة بالأنبار، مشيرا إلى تدمير المواد من قبل الجهد الهندسى للقيادة والمرافق للقوة المنفذة.
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