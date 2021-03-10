جمال سليمان يدافع عن "قضية تحرش" في رمضان

يشارك الفنان السوري جمال سليمان في الدراما المصرية خلال رمضان المقبل بمسلسل "الطاووس"، بعدما قدم في الموسم الماضي مسلسل الحرملك (الجزء الثاني) مع النجمة درة، ولاقى نجاحاً جماهيرياً.

وتحدث جمال سليمان، في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج" من القاهرة، عن تفاصيل الشخصية التي يؤديها بالعمل.

وقال سليمان إنه يقدم شخصية محامٍ يدعى كمال الأسطول، يدافع عن قضية تحرش، موضحاً أن الدور جديد عليه، ومختلف عما قدمه من ذي قبل، كما أنه يعتبره بمثابة تحدٍ له.

وتحدث الفنان السوري عن مشاركته في العمل مع الفنانة القديرة سميحة أيوب، سيدة المسرح العربي، خاصة أنها المرة الأولى التي يتعاونا فيها سوياً، وقال إنها فنانة عظيمة وموهبة محترفة تعمل بكل جد خلال التصوير، كما أنها تضيف حالة من البهجة والطابع المميز الذي يتمنى أي فنان أن يجده مع طاقم العمل، مشدداً على أن وجودها في المسلسل يضيف له.

وعن تعامله مع المخرج رؤوف عبد العزيز خلال مسلسل الطاووس، قال إنه مخرج محترف ومتمكن ومدير تصوير ذكي عمل مع مخرجين كبار وزادت خبرته بشكل كبير.

وأردف قائلا: "هناك علاقة بيننا تقوم على أساس التفاهم والتفاعل والنقاش الدائم؛ كي يخرج العمل في أبهى صورة، خاصة فيما يتعلق بنقاط التفاصيل".

ومسلسل الطاووس من بطولة جمال سليمان وسميحة أيوب وسهر الصايغ ورانيا محمود ياسين وأحمد فؤاد سليم وهالة فاخر وخالد عليش، وإنتاج شيرين مجدي وسيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وطرحت المنتجة شيرين مجدي، البوستر الرسمي لمسلسل الطاووس للمخرج رؤوف عبد العزيز، وتصدر النجم جمال سليمان البوستر رفقة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب والفنانة الشابة سهر الصايغ، وتم تنفيذ البوستر عن طريق رسم الشخصيات.

وفي سياق متصل، أوضح النجم السوري أنه يشارك في السينما من خلال فيلم "الكاهن"، بعد غيابه لمدة 5 سنوات، ويجسد فيه شخصية "أكمل شمس"، وهو رجل أعمال يمتلك قنوات فضائية وصحف، كما أن العمل هو مزيج بين الواقع والخيال ويتحدث عن الأشخاص الذين ملكوا أسرار المعرفة.

وينتمي الفيلم إلى نوعية أعمال الرعب في إطار من الإثارة والأكشن، حول جريمة قتل، ويتم البحث حول القاتل طيلة أحداث الفيلم. ويشارك في بطولته إياد نصار وحسين فهمي وفتحي عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، والفيلم من إخراج عثمان أبولبن، وتأليف محمد ناير.

وفي سياق آخر، تحدث جمال سليمان عن مرور 10 سنوات على الحرب في سوريا، وقال إنه يتمنى السلام لبلده مرة أخرى وأن تعود البلاد على ما كانت عليه وتنتهي تلك الأزمة على خير، رافضاً الخوض في مزيد من التفاصيل.