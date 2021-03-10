مصر.. إعلان الحكم بقضية "التنمر ضد شيكابالا"

قضت محكمة جنح قسم الأقصر، الأربعاء، ببراءة المتهمين الأربعة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التنمر ضد شيكابالا"، وهو لاعب نادي الزمالك محمود عبد الرازق، خلال الاحتفالات بفوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في ديسمبر الماضي.
وكان مقطع فيديو قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح قيام عدد من الأشخاص بالتنمر على شيكابالا، وسط هتافات مسيئة للاعب.
وتمكنت الشرطة من تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وأمرت النيابة العامة بحبسهم على ذمة التحقيقـات، وتمت إحالتهم للمحاكمة.
وبعد اعتقالهم، قررت النيابة العامة في الأقصر إخلاء سبيل المتهمين الأربعة في واقعة التنمر باستخدام كلب أسود ضد لاعب الزمالك، وذلك بكفالة مالية قدرها 500 جنيه (32 دولار)".
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