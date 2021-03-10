الأمن الفيدرالي الروسي يحبط عملا إرهابيا ضد مؤسسة تعليمية ويعتقل المشتبه به

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع هيئة التحقيق الروسية ووزارة الداخلية، إحباط عمل إرهابي ضد مؤسسة تعليمية وسط روسيا.
موسكو-سبوتنيك. وجاء في بيان جهاز الأمن الفدرالي الروسي: "أحبط جهاز الأمن الفدرالي الروسي بالتعاون مع هيئة التحقيق الروسية ووزارة الداخلية عملا إرهابيا ضد مؤسسة تعليمية في ضواحي مدينة بينزا".
وأضاف البيان أنه "نتيجة للإجراءات المتخذة، تم اعتقال مواطن روسي متورط في الإعداد لهذه الجريمة".
وأشار جهاز الأمن الفيدرالي إلى أنه تم ضبط "بندقية صيد وبارودة مخزنة بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى معدات اتصالات تحتوي على تعليمات لتصنيع عبوة ناسفة". في منزل المشتبه به.
وأوضح البيان أنه "تم فتح قضية جنائية ضد فتى من مواليد 2005 ... تحت بند "التحضير لعمل إرهابي" ... حسب التحقيق، فإن الفتى يبلغ من العمر 16 عاما يشعر بالعداء والكراهية تجاه زملائه ومعلميه، وقد خطط لارتكاب عمل إرهابي في نيسان/أبريل 2021 في مدرسته"، وطلب المحققون من المحكمة وضعه رهن الاحتجاز، وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية كإجراء وقائي.
واختتم البيان: "يجري حاليا اتخاذ تدابير لاستئناف قرار المحكمة هذا. والتحقيق في القضية الجنائية لا يزال مستمرا".
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