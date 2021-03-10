أخبار اليمن : 41 غارة على 5 محافظات واستمرار خروقات الحديدة

41 غارة على 5 محافظات واستمرار خروقات الحديدةواصلت قوى العدوان خرق هدنة الحديدة، وشن طيران العدوان 41 غارة على أمانة العاصمة وأربع محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 114 خرقاً بينها محاولة تسلل في كيلو16 واستحداث تحصينات قتالية قرب شارع الـ50 والفازة والدريهمي

ومن بين الخروقات تحليق خمس طائرات حربية في أجواء كيلو16 ومدينة الحديدة وخمس طائرات تجسسية في أجواء والدريهمي والجبلية والفازة والتحيتا وغارتين لطيران تجسسي على الدريهمي وكيلو16 .

وشملت الخروقات 21 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 252 صاروخاً وقذيفة و74 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة، غارة على منطقة علاف بمديرية سحار، وغارتين على منطقة الفرع بمديرية كتاف، وغارة على مديرية الظاهر.

وشن طيران العدوان ثلاث غارات على حي النهضة بأمانة العاصمة، وغارتين على حارة الجمارك بمدينة ذمار وغارة على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، كما شن غارة على مجازة الغربية في عسير.

وأشار المصدر إلى ان الطيران شن 20 غارة على مديرية صرواح، وثماني غارات على مديريتي مجزر ومدغل، وغارتين على مديريتي الجوبة ورحبة بمحافظة مأرب.