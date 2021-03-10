وزير الخارجية السعودى: يجب ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية السعودى، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، أن "محاولات الاستهداف الحوثية الفاشلة تستهدف عصب الاقتصاد العالمى"، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون هناك وقفة دولية حازمة تجاه تلك الهجمات.





وقال خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الروسى سيرجى لافروف، فى الرياض الأربعاء: "نجدد دعمنا للوصول إلى حل سياسى للأزمة فى اليمن"، مشيرا إلى أن الأولوية هى التوصل لوقف شامل لإطلاق النار. وأكد وزير الخارجية السعودى، أيضا على أهمية عدم امتلاك إيران لسلاح نووى، مطالبا الأمم المتحدة بتمديد فرض حظر السلاح على طهران، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

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