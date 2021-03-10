جدة - نرمين السيد - وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقى، قد أعلنت تمديد إجراءات حظر التجول فى البلاد لمدة أسبوعين بسبب كورونا. وذكر البيان، أنه "نظراً للموقف الوبائى الحالي، وما يرافقه من مؤشرات تتنبأ بخطر زيادة الإصابات والحالات الشديدة والحرجة، حيث تشير البيانات الوبائية الحالية لمرض (كوفيد – 19) إلى زيادة فى أعداد الإصابات وحالات دخول المستشفيات، وللحفاظ على سلامة المواطنين، واستناداً توصيات وزارة الصحة، تقرر تمديد إجراءات حظر التجول فى العراق لمدة أسبوعين".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة العراقية: الوضع الوبائى لفيروس كورونا يتجه للأسوأ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.