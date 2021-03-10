أخبار اليمن : دراسات: حقائق مُدهشة عن قلب المرأة

دراسات: حقائق مُدهشة عن قلب المرأةتتباين الأراء في تحديد ايهما اقوى قلب الرجل، أو المرأة وترصد الأبحاث حقائق مدهشة عن قلب المرأة الدي يتأثر بكل تفاصيل الحياة .

حقائق مدهشة :

تؤكد الدراسات أن قلب المرأة أصغر وأخف وزناً من قلب الرجل، وكمية الدم التي يضخّها في كل نبضة أقل بحوالي 10% من قلب الرجل.

ويبلغ معدل نبض قلب المرأة حوالي 78-82 نبضة في الدقيقة مقارنة بنبض قلب الرجل الذي يتراوح بين 70-72 نبضة في الدقيقة.

ويختلف تأثير التوتر على القلب بين المرأة والرجل .حيث تؤدي حالات التوتر إلى رفع معدل النبض.

وتزيد كمية الدم التي يضخّها قلب المرأة، مقارنة بالرجل الذي يسهم التوتر في رفع مستوى ضغط الدم لديه نتيجة للتضيّق الذي يحصل في شرايين قلبه.

وتتأخر إصابة النساء عادة بأمراض القلب مقارنة بالرجال

وتُصيب النوبات القلبية النساء في سنّ الـ 70، أما الرجال فيُصابون بها في سنّ الـ 66 سنة.

ويرتفع خطر إصابة المرأة بأمراض القلب بعد انقطاع الطمث (سن اليأس) وذلك بسبب انخفاض مستويات هرمون الإستروجين الطبيعي في الجسم.

كما تساهم حالات مرضية مثل بطانة الرحم المهاجرة، ومتلازمة تكيس المبايض، وسكري الحمل أوتسمّم الحمل، في زيادة خطر الإصابة بمرض القلب التاجي.

اعراض مختلفة

تُعاني النساء بشكل عام من الأعراض ذاتها التي يُعاني منها الرجال عند الإصابة بنوبة قلبية، مثل الشعور بألم في الصدر، و تظهر على المرأة أعراض أخرى مختلفة أقل وضوحاً يُذكر منها:

-شعور مُفاجئ بالتعب

-ضيق في النفس أو تعرّق

-ألم في الرقبة أو الظهر أو المعدة أو الفكّ

-ألم حاد وحارق مُتكرر في الصدر

تبدأ هذه الأعراض بالظهور قبل 3-4 أسابيع من حدوث النوبة القلبية.

تشخيص مرض القلب التاجي لدى النساء أصعب منه لدى الرجال لأنه عادة ما يُصيب الشرايين الصغيرة.

تتعرض النساء أكثر من الرجال للإصابة بمُتلازمة القلب المُنكسر، والمعروفة أيضاً باعتلال عضلة القلب الناتج عن الإجهاد والتوتر والضغوطات.

اثبتت الدراسات أن تعرض المرأة لثلاث صدمات عاطفية متوالية تقتل قلبها وتسبب لها اعتلال دائم في عضلة القلب.*المصدر/ كليفلاند كلينك

