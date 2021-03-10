البرلمان العربى: منح الثقة لحكومة الوحدة الليبية خطوة نحو بناء الدولة

جدة - نرمين السيد - رحب عادل بن عبدالرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى، بمنح البرلمان الليبى الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، واصفاً إياها بالخطوة المهمة والمفصلية فى مسيرة استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية فى ليبيا، والدخول فى مرحلة جديدة تتوحد فيها صفوف الليبيين نحو تحقيق الأمن والسلام والبناء والتنمية.





وأكد رئيس البرلمان العربى أن التوافق الذى تم اليوم بشأن منح الثقة لحكومة الوطنية الليبية يعكس وجود إرادة حقيقية وإصرار لدى الأشقاء فى ليبيا نحو بناء دولة واحدة قوية تنهى المعاناة التى عاشها الشعب الليبى الشقيق على مدار السنوات الماضية، مطالباً جميع الأطراف الليبية بالاصطفاف والبناء على هذا الإنجاز التاريخى، والعمل على إنجاح المسارات الأخرى، بهدف التوصل إلى حل نهائى ومتكامل للأزمة فى ليبيا بإرادة ليبية خالصة.

ودعا رئيس البرلمان العربى الدول العربية والدول الصديقة إلى التعاون الكامل مع الحكومة الجديدة وتعزيز العلاقات معها وتقديم كل أشكال الدعم لها، على نحو يمكنها من إتمام باقى الاستحقاقات السياسية والأمنية والدستورية التى تقود إلى إجراء الانتخابات الوطنية فى البلاد نهاية العام الجارى 2021.

وأكد رئيس البرلمان العربى على ثوابت موقف البرلمان العربى بشأن دعم كل ما يوحد صفوف الليبيين ويصون الوحدة الوطنية الليبية ويحافظ على سيادة دولة ليبيا على كامل أراضيها، وتحقيق تطلعات شعبها فى الأمن والأمان والتنمية.