ترامب يهاجم الجمهوريين بسبب التبرعات ويطالب بعدم استغلال اسمه

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صادر عن منظمة "Save America"، قام الرئيس الأمريكى السابق بانتقاد "الجمهوريين بالاسم" بينما أكد أنه يدعم الحزب الجمهورى، قائلاً: "أنا أؤيد الحزب الجمهورى ولجان الحزب الجمهورى المهمة بشكل كامل، لكننى لا أدعم RINOs والأغبياء، وليس من حقهم استخدام اسمى أو صورتى لجمع الأموال"، مستخدماً RINOs اختصار للجمهوريين بالاسم فقط".
وأضاف ترامب أنه يتم جمع الكثير من الأموال وإهدارها من قبل أشخاص لا يضعون فى اعتبارهم مصلحة الحزب الجمهورى، وقال:"اذا تبرعتم لـ save America أو على موقعى الالكترونى الرسمى فأنتم بهذا تساعدون وتدعمون حركة "أمريكا أولا" عبر القيام بذلك بشكل صحيح.. سوف نفوز، وسنفوز بجدارة، يتم تدمير بلادنا من قبل الديمقراطيين".
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