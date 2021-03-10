بريطانيا تستدعى سفير الاتحاد الأوروبى بسبب لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - وغضبت المملكة المتحدة للغاية بشأن تصريحات صدرت أمس الثلاثاء، وجاءت على لسان رئيس مجلس الاتحاد الأوروبى شارل ميشيل، وقال فيها إن بريطانيا "فرضت حظراً تاماً على تصدير اللقاحات"، ما دفع لندن لاستدعاء السفير لحضور اجتماع صباحى.
وذكر بيان للحكومة البريطانية أنها "لم تمنع تصدير لقاح واحد لفيروس كورونا، أو أى إشارات إلى حظر التصدير، أو أى قيود على اللقاحات، هذا أمر خاطئ تماماً".
ويأتى الخلاف على خلفية النظر لحملة التلقيح البريطانية على أنها حققت نجاحاً كبيراً، فى حين يعتبر كثيرون أن الاتحاد الأوروبى فشل فى ذلك.
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