فيديو مخيف.. لحظة تصادم قطار سريع بحافلة ركاب

أظهر مقطع فيديو لحظة تصادم قطار ركاب بحافلة كانت متوقفة على سكة حديد في غوتنبرغ بالسويد.

وحسبما ذكر فريدي بيرسون، فإنه كان واقفا في إحدى محطات الحافلات، عندما صوّر الحادث، والذي حوّل الحافلة التي كانت فارغة إلى كتلة معدنية مشوهة على حد وصفه.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد غادر سائق الحافلة المركبة التي تعرضت لعطل ميكانيكي، قبل وصول القطار وحدوث التصادم.

وتعرضت الحافلة لأضرار كبيرة، في حين أشارت تقارير صادرة عن الشرطة السويدية بعدم وقوع أي وفيات جرّاء التصادم.

وكان 50 راكبا يستقلون القطار عند وقوع الحادث، وقد تم نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى، إثر إصابته بجروح طفيفة.

وتجري السلطات حاليا تحقيقا في الحادث، نافية أن يكون الدافع وراءه عملا إجراميا مقصودا.