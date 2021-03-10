فيديو مؤثر.. كلب يرعى مجموعة أرانب فقدت والدتها

أظهر مقطع فيديو رعاية كلب لمجموعة من الأرانب المولودة حديثا، وذلك بعد فقدانها لوالدتها.
واكتشف الكلب الأرانب بينما كان متواجدا في الحقل المجاور للمزرعة التي يقيم فيها، حيث كانت هناك حيوانات أخرى تحاول افتراسها كالصقور التي تحوم في المكان.
وأبعد الكلب تلك الحيوانات، وقام بحمل الأرانب، حيث صورته الكاميرا وهو يلعقها بلطف.
ونقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية عن صاحبة الكلب "أوتيس"، جينا لايغل، من تورينغتون بمانهاتن، قولها: "نعيش في مزرعة، الأمر الذي يعرّض الأرانب الصغيرة لخطر الافتراس من قبل حيوانات برية".
وأضافت جينا: "كنا في نزهة عندما اكتشف أوتيس الأرانب الصغيرة. التقطهم بلطف واحدا تلو الآخر، ثم وجد مكانا ليضعهم فيه، وبدأ في لعقهم لجعلهم يشعرون بالأمان".
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