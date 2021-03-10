الجامعة العربية ترحب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة فى ليبيا

وأعلن مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، بأن الجامعة تثمن عالياً الدور الذى اضطلع به رئيس وأعضاء مجلس النواب من أجل توحيد المجلس وإتمام هذا الاستحقاق الرئيسى والهام، وأعرب عن أمله فى أن يتم الآن الشروع فى تنصيب السلطة التنفيذية الجديدة فى أقرب فرصة بقيادة رئيس المجلس الرئاسى محمد المنفى ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.
وأكد المصدر على التزام الجامعة بمواصلة جهودها فى مرافقة ومساندة الأشقاء فى ليبيا فى سبيل استكمال بقية استحقاقات المرحلة التمهيدية، وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية، وتمكين السلطة التنفيذية الجديدة من تنفيذ مجمل المهام المكلفة بها من قبل مجلس النواب ووفق خارطة الطريق التى اعتمدها ملتقى الحوار السياسى الليبى، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الوطنية المقررة نهاية شهر ديسمبر القادم.
ودعا المصدر إلى أهمية توحيد جهود المجتمع الدولى فى هذه اللحظة الدقيقة خلف هذه المسيرة الليبية والوطنية الخالصة، وتحت رعاية الأمم المتحدة، بغية إنجاح عملية الانتقال المهمة التى تمر بها ليبيا وإنهاء حالة الانقسام التى عانت منها طيلة الأعوام السابقة، وبالشكل الذى يعيد لليبيا سيادتها الكاملة، بعيداً عن كافة أشكال التدخلات الخارجية والتواجد العسكرى الأجنبى على كامل أراضيها.
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