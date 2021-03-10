المرصد الدولى لحقوق الإنسان: تركيا استغلت انقلاب 2016 لإسكات المعارضة

جدة - نرمين السيد - وأضاف المرصد الدولى، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، بأن سلطات تركيا خططت للسيطرة على القضاء قبل انقلاب 2016. يشار إلى أن المرصد الدولى لحقوق الإنسان ومنظمات دولية وخبراء حقوقيون، كانوا قد أرسلوا فى وقت سابق، خطاباً علنياً للحكومة التركية، للمطالبة بوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الحالية التى ترتكبها أنقرة ضد العديد من المواطنين ومنهم أعضاء البرلمان التركى الذين تعرضوا للتهديد والاتهام بالإرهاب من قبل الشرطة التركية دون سند قانونى.

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