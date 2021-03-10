غلطة سراي ينهي علاقته بالمغربي بلهندة

فسخ نادي غلطة سراي التركي لكرة القدم، عقد لاعب وسطه الدولي المغربي يونس بلهندة، بعد أيام قليلة على انتقاده العلني للمسؤولين عن نادي اسطنبول.

وذكر غلطة سراي، في بيان، أن عقد لاعب الوسط "انتهى من جانب واحد"، متهما اللاعب بـ "الإضرار بسمعة" النادي وإبداء "تصريحات مهينة" لمسؤوليه.

وكان بلهندة قد عبر في تصريح لقناة محلية عن استيائه من حالة العشب في ملعب غلطة سراي، عقب التعادل مع سيفاسبور 2-2، يوم الأحد، في الدوري المحلي.

وقال بحسب ترجمة بالتركية لتصريحاته "يتعيّن على المسؤولين إيجاد حل. حتى أرضية ملعب معسكرنا التدريبي في حالة أفضل. بدلا من الهوس على تويتر وإنستغرام، أو الاهتمام بوسائل الإعلام، اعتنوا بالملعب".

وأثارت هذه التصريحات استياء إدارة غلطة سراي بشكل كبير وجدلا حادا على وسائل التواصل الاجتماعي بين أنصار النادي.

وهذه ليست المرة الأولى يجد فيها بلهندة (31 عاما) نفسه وسط عاصفة على ضفاف البوسفور، حيث ألقى بعض المشجعين باللوم عليه في عدم الاتساق في المستوى والالتزام.

وفي عام 2019، تعرّض لصيحات استهجان من قبل الجمهور التركي بعد استبداله خلال مباراة في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد الإسباني.

ولدى العودة إلى إسطنبول، قيل وقتئذ، إن يوسف بلهندة قام بشتم الجماهير.

وانضم بلهندة، المولود في أفينيون جنوبي فرنسا، إلى غلطة سراي في عام 2017 بعد موسم جيد مع نيس الفرنسي، حيث لعب معه معارا من دينامو كييف الأوكراني.

وبدأ بلهندة مسيرته الاحترافية مع نادي مونبلييه في عام 2009، وكان أحد الركائز الاساسية في تتويجه بلقب بطل الدوري الفرنسي عام 2012.

وأحرز بلهندة خمسة أهداف في 50 مباراة دولية.