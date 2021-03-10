فيسبوك تطلق "إنستغرام" جديدا في 170 دولة

كشفت شركة فيسبوك، الأربعاء، إنها أطلقت نسخة "مصغرة" من تطبيق إنستغرام في 170 دولة، تتيح لمن يواجهون ضعف الاتصال بالإنترنت استخدام تطبيق تبادل الصور والمقاطع المصورة.

وستكون (إنستغرام لايت) متاحة للهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد، وتحتاج نطاقا تردديا أقل من النسخة التقليدية.

وتحتاج النسخة المصغرة لمساحة 2 ميغابايت فحسب مقارنة مع 30 ميجابايت للتطبيق الأصلي، ويمكن تشغيلها حتى على شبكات الجيل الثاني الأبطأ، الأمر الذي يتيح للعملاء في أنحاء من الهند وإفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، حيث البنية التحتية للإنترنت متقادمة، استخدام الخدمة.

وقال تساح هدار مدير إدارة الإنتاج في فيسبوك بتل أبيب، حيث جرى تطوير الجانب الأكبر من التطبيق، لرويترز "هذه هي الأسواق التي تشتد فيها الحاجة (لهذه النسخة)".

وأضاف "إنها تستخدم بيانات أقل بكثير، لذلك إذا كنت تملك باقة بيانات صغيرة فإنها لن تنفد عند استخدامك الخدمة. لكن الهدف هو أن نوفر حجم الخدمة نفسه الذي يتيحه إنستغرام".

وأضاف أن إطلاق التطبيق في 170 دولة ليس سوى "خطوة على الطريق".

وكانت شركة فيسبوك أطلقت نسخة مخففة من موقعها، الذي يحمل الاسم نفسه، على مستوى العالم قبل خمسة أعوام.