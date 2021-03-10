عاجل.. تكتل إحياء ليبيا يبارك لحكومة الوحدة الوطنية على ثقة البرلمان

جدة - نرمين السيد - وأكد خلال بيانه، أنه يتمنّى التوفيق لحكومة الوحدة الوطنية، فى أداء مهامها فى توحيد البلاد والمؤسسات وخدمة الشعب الليبى، وتلبية احتياجاته الصّحية والمعيشية المُلحّة، والوفاء بالتزاماتها بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم 24 ديسمبر 2021، وتنفيذ خارطة الطريق، وكذلك كافّة بنود الاتفاق 5+5 بتواريخه المحدّدة.

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