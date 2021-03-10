أخبار اليمن : مستشفى حكومي بصنعاء يحذر من توقف خدماته

مستشفى حكومي بصنعاء يحذر من توقف خدماتهجددت هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بأمانة العاصمة صنعاء تحذيرها من توقف خدماتها بسبب نفاد الوقود نتيجة أعمال القرصنة البحرية واحتجاز سفن الوقود من قبل قوى تحالف العدوان.

ونددت الهيئة في بيان لها، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها اليوم الاربعاء، بحصار تحالف العدوان السعودي وممارساته التعسفية في منع دخول السفن النفطية إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح أممية.

وحذر البيان في الوقفة بحضور رئيس هيئة المستشفى الدكتور مطهر مرشد وجميع موظفي وكادر الهيئة، من تداعيات كارثية في حال توقف خدمات المستشفى بسبب نفاد الوقود.

وطالب البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بتحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والإنسانية والعمل على رفع الحصار والإفراج عن سفن الوقود وإيقاف العدوان.

