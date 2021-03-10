لأول مرة بحضور بايدن.. تحالف كواد يناقش التغير المناخى وكورونا

جدة - نرمين السيد - أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكى، جو بايدن، سيعقد الجمعة المقبل مؤتمرا افتراضيا مع رؤساء وزراء كل من أستراليا والهند واليابان، بأول قمة له فى إطار هذا التحالف "الرباعى"(كواد).





وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكى، بحسب "روسيا اليوم" : "واقع أن الرئيس بايدن اختار أن تكون قمة كواد إحدى أولى فعالياته المتعددة الأطراف، يظهر الأهمية التى نوليها للتعاون الوثيق مع حلفائنا وشركائنا فى منطقة المحيطين، الهندى والهادئ".

وقد جاء هذا التصريح بعد إعلان الهند أن رئيس وزرائها، ناريندرا مودى، سيشارك فى قمة التحالف "الرباعى" التى ستناقش خصوصا، ملفى التغير المناخى وجائحة كورونا.

هذا وستتناول القمة الرباعية مناقشة "القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، ومجالات التعاون العملى، لإبقاء منطقة المحيطين الأطلسى والهادئ حرة ومفتوحة"، بحسب بيان الخارجية الهندية.

كما لفت البيان، إلى أن هذه القمة التى ستجمع بايدن ومودى ورئيسى الوزراء اليابانى، يوشيهيدى سوغا، والأسترالى، سكوت موريسون، ستشمل مناقشة "سبل تعزيز الأمن البحرى، وضمان إمدادات آمنة وعادلة وبأسعار معقولة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا".

ومن الجانب الأمريكى، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن التحالف الرباعى (كواد) فى موقع يمكنه من مواجهة التحديات الملحة فى العالم.

وحول سؤال عن دور هذا التحالف فى استراتيجية بايدن لمواجهة التوسع الصينى فى المنطقة، رد برايس أن "كواد" ليس تحالفا مبنيا ضد "خصم واحد معين".