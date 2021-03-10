الوفاق: منح البرلمان الثقة للحكومة الجديدة خطوة للتكاتف وإنهاء الانقسام

جدة - نرمين السيد - وقال السراج، إن "منح البرلمان الثقة للحكومة الجديدة خطوة للتكاتف وإنهاء الانقسام"، معلنا استعداد حكومته الكامل لنقل السلطة للحكومة الليبية الجديدة. وكان 132 نائبا وافقوا على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، فيما امتنع عضوان عن التصويت وتغيب 36 آخرون عن الجلسة.

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