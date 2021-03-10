- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وطالب التكتل، خلال بيان له، الحكومة بالعمل على تحقيق مهامها كافة، وخاصة توحيد مؤسسات الدولة ومعالجة أزمات المواطن المعيشية، ووقف أعمال النهب الممنهج لثروة الوطن، ومحاربة الفساد، والبدء فى خطوات ملموسة فى اتجاه المصالحة الوطنية، والتهيئة للانتخابات الرئاسية والتشريعية المباشرة فى موعدها المحدد فى الرابع والعشرين من ديسمبر 2021م.
وأكد التكتل المدنى الديمقراطى، أن أهمية تنفيذ إتفاق اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5) بما فى ذلك إخراج كافة القوى الخارجية والمرتزقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التكتل الديمقراطى الليبىى يطالب حكومة الوحدة الوطنية ببدء خطوات المصالحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.