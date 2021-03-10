التكتل الديمقراطى الليبىى يطالب حكومة الوحدة الوطنية ببدء خطوات المصالحة

جدة - نرمين السيد - وطالب التكتل، خلال بيان له، الحكومة بالعمل على تحقيق مهامها كافة، وخاصة توحيد مؤسسات الدولة ومعالجة أزمات المواطن المعيشية، ووقف أعمال النهب الممنهج لثروة الوطن، ومحاربة الفساد، والبدء فى خطوات ملموسة فى اتجاه المصالحة الوطنية، والتهيئة للانتخابات الرئاسية والتشريعية المباشرة فى موعدها المحدد فى الرابع والعشرين من ديسمبر 2021م.



وأكد التكتل المدنى الديمقراطى، أن أهمية تنفيذ إتفاق اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5) بما فى ذلك إخراج كافة القوى الخارجية والمرتزقة.