فنلندا تفتح أبوابها لاستقبال أعداد أكبر من المهاجرين

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، جاء فى تقرير الحكومة حول التطور الديموجرافى: "يمكن أن يكون الهدف المحتمل هو زيادة صافى المهاجرين إلى 25 ألفا بحلول عام 2030. حاليا، هذا الرقم هو 16 ألف شخص سنويا".

وأوضح التقرير، أنه من دون المهاجرين، سينخفض عدد سكان فنلندا، ويؤدى الانخفاض الحاد فى الإنجاب إلى إضعاف القاعدة المالية للحكومة وزيادة عدم المساواة الاجتماعية".

وانخفض معدل المواليد فى فنلندا، فى عام 2010، الذى يبلغ عدد سكانها 5.5 مليون نسمة، بمقدار الربع، وكانت النسبة المئوية لكبار السن واحدة من أعلى المعدلات فى العالم.

ولاحظ مؤلفو التقرير أنه خلال هذه الفترة، انخفض معدل الإنجاب فى البلاد فى المتوسط إلى أقل من 1.4 طفل لكل امرأة.