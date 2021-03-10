نتنياهو: أرسلت الموساد إلى وسط طهران وسنمنعها من السلاح النووى

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، أنه أرسل الموساد إلى وسط طهران لجلب أسرار الملف النووى الإيرانى وعرضه على العالم، لرؤية ما هى الخطط السرية لإيران فى هذا السياق.





وقال بنيامين نتنياهو، بحسب "روسيا اليوم": قمنا بأمور أخرى لن أقوم بالإفصاح عنها، وبدورى كرئيس للحكومة الإسرائيلية "أنا ملتزم بمنع إيران من الوصول إلى السلاح النووى لتهدد به محيطها والدولة اليهودية".

وشدد بنيامين نتنياهو، على جهود الجيش الإسرائيلى لمنع التموضع الإيرانى فى سوريا، مؤكدا أن سياسة بلاده تجاه إيران "واضحة".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى أن لديه "سياسة واضحة تجاه إيران"، وقال مهددا: "إن حاولت إيران مهاجمتنا، سنهجم عليها، أو سنسبقها بالهجوم"، لافتا إلى أن "جهد طهران الأساسى وعدوانها الأساسى موجه من أجل تطوير قواعد ضد إسرائيل، وأن هناك قواعد عسكرية إيرانية فى سوريا موجه ضدنا".

وأوضح قائلا: "أنا أوعزت للجيش الإسرائيلى أن يمنع بكل ثمن التموضع الإيرانى فى سوريا، وأنتم ترون أننا كل بضعة أيام نقصف فى سوريا".

وتابع: "نحن نتخذ خطوات واسعة، ونوسع الدائرة من أجل منع إيران من الوصول إلى أهدافها، وضربنا جهدها بالوصول إلى هذه القدرات".

وأعرب نتنياهو عن أمله بأن تقف الولايات المتحدة مع إسرائيل"، وأردف: "كانت لى مكالمة مع الرئيس الأمريكى، جو بايدن، الذى يعتبر صديقا لى على مدار 40 عاما، وهو جدد التزامه بمنع إيران من الوصول إلى السلاح النووى".