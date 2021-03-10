الصين تطلق جواز سفر صحيا لمواطنيها

الصين تطلق جواز سفر صحيا لمواطنيهاأطلقت الصين الاثنين جواز سفر رقميا لمواطنيها يسمح لهم بإثبات حالتهم الصحية أثناء السفر من وإلى الخارج.

وهذه الشهادة الرقمية التي تظهر إذا ما كان حاملها قد تلقى اللقاح أم لا إضافة إلى نتائج اختبار فيروس كورونا، متاحة للمواطنين الصينيين عبر برنامج على منصة التواصل الاجتماعي الصينية "وي تشات" أطلقته البلاد الاثنين.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية إن هذه الوثيقة أطلقت "بهدف المساعدة في تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي وتسهيل السفر عبر الحدود".

ومع ذلك، فإن "جواز السفر الصحي" الدولي هذا متاح حاليا فقط للمواطنين الصينيين وهو ليس إلزاميا بعد.

ويعتقد أن الشهادة، المتوافرة أيضا ورقيا، هي أول "جواز سفر لقاحي" معروف في العالم.

والولايات المتحدة وبريطانيا من بين الدول التي تدرس حاليا إطلاق تصاريح مماثلة.

كذلك يعمل الاتحاد الأوروبي على إصدار "جواز سفر أخضر" من شأنه أن يسمح لمواطنيه بالسفر بين الدول الأعضاء وخارجها.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الاثنين أن برنامج الصين يتضمن رمز استجابة سريعة يسمح لكل بلد بالحصول على المعلومات الصحية للمسافرين.

ومنذ نهاية آذار/مارس 2020، سمحت الصين فقط للمواطنين الصينيين بالدخول إلى أراضيها وكذلك لعدد محدود من الأجانب. كما خفضت بشكل كبير رحلاتها الدولية.

وعلى جميع المسافرين الصينيين والأجانب، الخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوما على الأقل في أحد الفنادق عند الوصول، على نفقتهم الخاصة.

المصدر: (أ ف ب)

