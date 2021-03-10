أخبار اليمن : طيران العدوان يستهدف 4 محافظات بـ23 غارة

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طيران العدوان يستهدف 4 محافظات بـ23 غارة

استهدف طيران العدوان السعودي اليوم محافظات صنعاء ومأرب والبيضاء وصعدة بـ23 غارة إجرامية. طيران العدوان يستهدف 4 محافظات بـ23 غارةاستهدف طيران العدوان السعودي اليوم محافظات صنعاء ومأرب والبيضاء وصعدة بـ23 غارة إجرامية. وأوضح مصدر عسكري أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة النهدين، وغارة على حي النهضة بصنعاء. وذكر المصدر أن الطيران المعادي استهدف بـ10 غارات مديرية صرواح، و4 غارات مديريات رحبة وجبل مراد وماهلية وحريب في مأرب. وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان قصف بـ4 غارات مديرية السوداية في البيضاء، وغارتين مديرية الظاهر بصعدة.

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