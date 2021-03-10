بعد غياب عامين.. يحيي الفخراني يخوض تحدي "زركش"

يعود الفنان القدير يحيى الفخراني، إلى الدراما الرمضانية 2021، من خلال مسلسل "نجيب زاهي زركش"، وذلك بعد غياب استمر عامين، انشغل خلالهما بعرض مسرحيته "الملك لير" في القاهرة والسعودية.

ويقدم يحيى الفخراني في مسلسل "نجيب زاهي زركش" شخصية محام لديه 4 أبناء يحقدون عليه بعد وفاة زوجته، التي تجسد دورها هالة فاخر، والتي تتوفى في الحلقة الأولى من المسلسل.

المسلسل الذي يحمل طابعا كوميديا، وصفه مؤلف العمل بأنه "تحد جديد للفخراني". وفي تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، كشف مؤلف المسلسل عبد الرحيم كمال، عن تفاصيل العمل وتعاونه مع النجم المخضرم.

وأوضح كمال أن هذه المرة الخامسة التي يتعاون فيها مع الفخراني، بعدما كونا ثنائيا ناجحا في مسلسلات (شيخ العرب همام) عام 2010، و(الخواجة عبد القادر) في 2012، و(دهشة) في 2014، و(ونوس) عام 2016، الذي كان آخر تعاون بينهما.

ولفت مؤلف العمل إلى أن هناك "كيمياء" بينهما، يستغلانها لتحقيق النجاحات في كل مرة يتعاونا سويا فيها، مشيرا إلى أن "المسلسل المقبل ليس صعيديا على عكس الأعمال السابقة، بل من نوعية الكوميديا، ليبث البهجة في نفوس الجمهور".

ونوه كمال إلى أن العمل ما زال في مرحلة التصوير، موضحا أن بينه وبين المخرج شادي الفخراني "حالة خاصة من الجهد والنشاط".

وعن سبب تسمية العمل بـ"نجيب زاهي زركش"، قال إن هذا اسم الشخصية التي يقدمها الفنان المخضرم، مضيفا: "المسلسل بمثابة تحد جديد للفخراني في الدراما التليفزيونية، بعدما حقق نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين في مسرحية شكسبير، من خلال حسه الفكاهي".

ويشارك في بطولة المسلسل أنوشكا وشيرين ورنا رئيس ونهى عابدين وكريم عفيفى وإسلام إبراهيم ومحمد محمود وتميم عبده ومحمد الصاوي وفتوح أحمد وهالة فاخر.

"سيدة التفاصيل"

من جانبها، عبّرت الفنانة أنوشكا عن سعادتها البالغة بالعمل مع الفخراني، وقالت في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، إن كواليس العمل كانت مبهجة بينهما، وأنها تستمتع بكل مشهد مع الفنان الكبير.

وأشارت في الوقت ذاته، إلى أنها تقدم دورا جديدا كليا لم تقدمه من قبل، ويعتبر بمثابة "تغيير في جلدها الفني"، على حد قولها.

وأضافت النجمة أنوشكا، التي تجسد دول شقيقة الفخراني ضمن أحداث "نجيب زاهي زركش"، قائلة: العمل مع المخرج شادي الفخراني شرف كبير، فهو مخرج موهوب وناجح، ويهتم بأدق التفاصيل".

ونوهت أنوشكا إلى لقب طريف أطلقه عليها المخرج، هو "سيدة التفاصيل"، بينما أطلق عليها يحيي الفخراني لقب "سيد تفاصيل التفاصيل".