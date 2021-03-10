البابا فرنسيس: لقائى مع السيستانى لا ينسى

وكتب البابا فى تغريدة على حسابه فى تويتر، بحسب "روسيا اليوم": " أنا ممتن أيضا للسلطات الدينية، بدءا من آية الله العظمى السيستانى، الذى كان لى لقاء معه لا يُنسى.. ليمنح الله، الذى هو السلام، العراق والشرق الأوسط والعالم أجمع مستقبل أخوة".
وأضاف: "لنواصل صلاتنا من أجل العراق والشرق الأوسط، فى العراق، وعلى الرغم من جلبة الدمار والأسلحة، استمرت أشجار النخيل، رمز الوطن، فى النمو وفى أُتيان الأثمار.. وهكذا أيضا هو الأمر بالنسبة للأخوة: هى لا تحدث ضوضاء، لكنها تثمر وتجعلنا ننمو".
وتابع البابا فى تغريدته الموسعة: "بعد الزيارة إلى العراق، امتلأت روحى بالامتنان لله ولجميع الذين جعلوا هذه الزيارة ممكنة، لرئيس الجمهورية، ولحكومة العراق، لبطاركة وأساقفة البلاد".
وأشار إلى أن "رسالة أخوة جاءت من أربيل المدينة التى استقبلنى فيها رئيس إقليم كردستان العراق، ورئيس وزرائه والسلطات والشعب.. أشكر مرة أخرى الشعب الكردى على استقباله الحار".
وتحدث عن المهاجرين العراقيين قائلا: "إذ أفكر بالعديد من العراقيين المهاجرين أود أن أقول لهم، لقد تركتم كل شيء، مثل إبراهيم، حافظوا مثله على الإيمان والرجاء، وكونوا ناسجين للصداقة والأخوة أينما حللتم، وعودوا إذا أمكنكم".
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