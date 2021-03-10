جونسون ينفى فرض بريطانيا حظرا على تصدير اللقاحات

جدة - نرمين السيد - وقال جونسون فى تصريح اليوم الأربعاء، أمام مجلس العموم البريطانى: "لم نمنع تصدير أى لقاح أو مكون يدخل فى إنتاج أى لقاح مضاد لكورونا"، مشيرا إلى أن "المجلس بأكمله يمكنه أن يكون فخورا ببرنامج التطعيم فى المملكة المتحدة، حيث تلقى أكثر من 22.5 مليون شخص الآن الجرعة الأولى من اللقاح فى جميع أنحاء البلاد".

ولفت جونسون إلى أنه يمكننا أيضا أن نفخر بالدعم الذى قدمته المملكة المتحدة للاستجابة الدولية لجائحة كورونا، بما فى ذلك التبرع بـ548 مليون جنيه إسترلينى لبرنامج Covax".

وقال: "لم نمنع تصدير أى لقاح أو مكونات اللقاح"، مضيفا: "هذا الوباء وضعنا جميعا فى جانب واحد من المعركة من أجل الحفاظ على الصحة العالمية، ونحن نعارض قومية اللقاحات بجميع أشكالها".

هذا ورفضت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى أورسولا فون دير لاين التعليق على الخلاف، على الرغم من أن مكتبها قال إن جونسون قد أعطى تأكيدات فى السابق بعدم وجود حظر على تصدير اللقاحات.