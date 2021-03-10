مهام محددة في انتظار الحكومة الليبية الجديدة

نجحت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الأربعاء، في نيل ثقة البرلمان بواقع 132 صوتا، لتجد نفسها أمام مجموعة من المهام المحورية التي ستشكل علامة فارقة في تاريخ ليبيا.

وعقب منح الثقة لحكومته، دعا رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة، إلى "إنهاء الانقسام في ليبيا"، مضيفا: "يجب إزالة الحدود الوهمية التي بنيت بين الليبيين في الفترة الأخيرة".

كما أكد أنه سيعمل "بكل جهد" لدعم المجلس الرئاسي، من أجل "إنجاح" الفترة الانتقالية.

ومن أبرز المهام التي يتعين على حكومة دبيبة إنجازها، التحضير لتنظيم الانتخابات في ديسمبر 2021، وتقديم الدعم لمفوضية الانتخابات.

ومن الضروري أيضا أن تعمل حكومة الوحدة الوطنية، على تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا، وإطلاق مصالحة وطنية شاملة، و"التعويض وجبر الضرر وتقصي الحقائق"، وإنهاء انقسام مناطق الدولة.

وعلى الصعيد الأمني، يجب على الحكومة الليبية الجديدة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، وإخراج المرتزقة الأجانب من البلاد.

ومن الناحية الاقتصادية، تنتظر الحكومة الليبية الكثير من التعقيدات، لذا سيكون من الضروري أن تبدأ مباشرة بمعالجة الأزمات الاقتصادية، وتقديم حلول عاجلة لأزمات قائمة في بعض المناطق.