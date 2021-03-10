10 قرارات فى اجتماع مجلس الوزراء السعودى برئاسة العاهل السعودى

جدة - نرمين السيد - وبحسب "وكالة الأنباء السعودية"، انتهى المجلس إلى ما يلى:

أولاً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة فى المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية فى جمهورية المجر فى مجال إدارة المياه.

ثانياً:

تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العراقى فى شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط فى المملكة العربية السعودية ووزارة التخطيط فى جمهورية العراق للتعاون فى مجال التخطيط التنموى للتنويع الاقتصادى وتنمية القطاع الخاص، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً:

تشكيل لجنة باسم (اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار)، ترتبط بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويرأسها رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتُعنى بتنمية قطاع البحث والتطوير والابتكار فى المملكة.

رابعاً:

الموافقة على الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

( 2020 م ــ 2030 ) التى اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فى دورته (الأربعين).

خامساً:

قيام مراكز تجميع بلازما الدم - التى سوف تُنشأ وتشغل من قبل القطاع الخاص - بتعويض المتبرعين ببلازما الدم مالياً - من مواردها الخاصة - مقابل أوقاتهم المستقطعة أثناء جلسات التبرع ببلازما الدم فى تلك المراكز.

سادساً:

الموافقة على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وتنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

سابعاً:

الموافقة على نموذج (مساندة قرار لتحليل وتوفير الوحدات السكنية فى المدن وحوكمته) فى مدينة الرياض، ومحافظة جدة، وحاضرة الدمام، ليكون نموذجاً استرشادياً يستفاد منه من قبل الجهات المعنية.

ثامناً:

الموافقة على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية.

تاسعاً:

تعديل نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكى رقم ( م / 33 ) وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ، وذلك على النحو الوارد فى القرار.

عاشراً:

الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتى:

ترقية أحمد بن مهدى بن مسفر الحارثى إلى وظيفة (مستشار إدارى) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التعليم.

ترقية محمد بن حامد بن محمد الخيبرى إلى وظيفة (مدير عام فرع الديوان بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة.

ترقية فيصل بن أحمد بن معيض المالكى إلى وظيفة (مدير عام فرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة.

ترقية عبدالرحمن بن يحى بن عبدالرحمن أبو واكدة إلى وظيفة (مستشار إدارى) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة.

ترقية محمد بن سلمان بن محمد الجريوى إلى وظيفة (مستشار لشؤون المناطق) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

ترقية عبدالله بن مبارك بن عبدالله المبارك إلى وظيفة (مستشار أمنى) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

ترقية إبراهيم بن عبدالله بن محمد المضيان إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمن العام.

ترقية فواز بن محمد بن فواز التميمى إلى وظيفة (مستشار قانونى) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة العدل.