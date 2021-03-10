التحالف يعلن تدمير "دفاع جوي معاد" في مأرب

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، تدمير "دفاع جوي معاد" من نوع "سام-6"، تابع لميليشيات الحوثي في مأرب.
وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، دعم عمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل في مأرب، للتقدم وحماية المدنيين.
والاثنين، أفاد التحالف باعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية تجاه مدينة خميس مشيط السعودية. كما اعترض ودمر طائرة دون طيار مفخخة، أطلقتها المليشيات تجاه المنطقة الجنوبية.
وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية ضد المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
وأوضح أن العملية العسكرية تستهدف "القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية".
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