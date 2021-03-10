مجلس النواب الأمريكى يوافق على مشروع قانون الإغاثة من تداعيات كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشبكة أن هذه الموافقة تمهد الطريق أمام الرئيس بايدن للتوقيع على المشروع ليتحول إلى قانون.
وأضافت "سى إن إن" أنه لم يكن من بين المصوتين لصالح مشروع القانون أى جمهورى بينما صوت ديمقراطى واحد ضده.
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى، قد قالت فى وقت سابق اليوم إن الرئيس جو بايدن سوف يوقع يوم الجمعة المقبل على مشروع القانون المُشار إليه والذى تبلغ قيمته 1.9 تريليون دولار.
وأضافت المتحدثة الأمريكية أنه بمجرد تمرير مشروع القانون من قِبل مجلس النواب "سيتم إعادة فحص نص القانون وطباعته وتوقيع القادة المناسبين فى مجلسى النواب والشيوخ عليه".
وأشارت ساكى إلى أن الإدارة "تتحرك بأقصى سرعة" فى هذا الصدد.
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