محادثات أمريكية صينية رفيعة المستوى الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن بلينكن وساليفان يخططان لعقد محادثات مع وفد صينى بمدينة أنكوريج فى ولاية ألاسكا يوم 18 مايو سيضم كلا من مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية، يان تزيتشى، ووزير الخارجية، وانغ يى.
وأضافت الوزارة، أن الوفدين الأمريكى والصينى سيبحثان "دائرة واسع من القضايا" دون ذكر مزيد من التفاصيل، مشيرة إلى أن الاجتماع سيأتى بعد زيارة بلينكن وسالفان إلى اليابان وكوريا الجنوبية، "أقرب الحليفين الإقليميين" للولايات المتحدة.
وهذه المحادثات ستكون الأولى من نوعها بين الطرفين الأمريكى والصينى بعد انتقال السلطة فى الولايات المتحدة إلى إدارة الرئيس الديمقراطى، جو بايدن، من سلفه الجمهورى، دونالد ترامب، الذى اتبع نهجا مشددا تجاه بكين.
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