البحرين تستنكر بث قناة الجزيرة القطرية فيلما تلفزيونيا مسيئا لها

جدة - نرمين السيد - وجهت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الأربعاء، لنظيرتها القطرية مذكرة احتجاج أعربت فيها عن استنكارها الشديد لما قامت به قناة الجزيرة القطرية من بث برنامج تلفزيونى بعنوان "خارج النص" والذى عرض الأحد الماضى، لما احتوى عليه من معلومات كاذبة وادعاءات باطلة، واعتبرت وزارة الخارجية أن هذا البرنامج التلفزيونى يتنافى مع روح ومبادئ بيان قمة العلا.





كما أعربت وزارة الخارجية البحرينية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن استياء المملكة وشعبها من المعاملة السيئة التى يتعرض لها أبناء المملكة من الصيادين الذين يتم إيقافهم من قبل قوات خفر السواحل القطرية، أثناء ممارستهم لمهنة الصيد، مؤكدة أنها تعتبر هذه المواقف والإجراءات التى تقوم بها دولة قطر تجاه البحرين، مواقف غير مقبولة، لأنها تتناقض مع مبادئ حسن الجوار، وتتنافى مع ما تضمنه بيان قمة العلا من مبادئ وأحكام والتزامات واجبة التنفيذ من قبل جميع الدول التى صادقت على البيان. وأضافت الوزارة، أنها تتطلع إلى أن تشهد من دولة قطر مواقف أكثر إيجابية، وسياسات بناءة تساعد على بدء المباحثات الثنائية لمعالجة القضايا العالقة للمضى فى تحسين العلاقات بين البلدين.

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