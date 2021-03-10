فيديو.. التحالف العربي يدمر منظومة دفاع جوي للحوثيين في مأرب

جدة - نرمين السيد - وعرض التلفزيون الرسمى السعودى مقطع فيديو قال إنه يوثق عملية تدمير قوات التحالف منظومة دفاع جوى من نوع "سام-6".

وأكد التحالف، بحسب "روسيا اليوم"، فى هذا السياق دعمه لـ"عمليات الجيش الوطنى اليمنى والقبائل فى مأرب".

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربى الذى يشن عمليات عسكرية مكثفة فى اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادى، والتى تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

ويشهد النزاع العسكرى مؤخرا تصعيدا حادا حيث أطلق الحوثيون عملية واسعة للسيطرة على محافظة مأرب الغنية بالنفط والواقعة غرب اليمن ضد القوات الحكومية، التى يؤيدها التحالف العربى بغارات جوية.