جدة - نرمين السيد - وأشار موقع "غاروى" الإخبارى إلى أن السياسى الذى ترأس بلاده منذ يناير 1991 حتى يناير 1997 توفى فى أحد مستشفيات العاصمة الكينية نيروبى.
وبحسب "روسيا اليوم"، كانت منظمة "المؤتمر الصومالى الموحد" عينت على مهدى محمد رئيسا للدولة لمدة عامين فور الإطاحة بالرئيس محمد سياد برى، لكن التطورات اللاحقة المتمثلة فى انقسام النخبة السياسية الحاكمة وانهيار المؤسسات الحكومية أدت إلى إطالة حكمه لست سنوات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة الرئيس الصومالى الأسبق بعد إصابته بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.