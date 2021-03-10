وفاة الرئيس الصومالى الأسبق بعد إصابته بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأشار موقع "غاروى" الإخبارى إلى أن السياسى الذى ترأس بلاده منذ يناير 1991 حتى يناير 1997 توفى فى أحد مستشفيات العاصمة الكينية نيروبى.

وبحسب "روسيا اليوم"، كانت منظمة "المؤتمر الصومالى الموحد" عينت على مهدى محمد رئيسا للدولة لمدة عامين فور الإطاحة بالرئيس محمد سياد برى، لكن التطورات اللاحقة المتمثلة فى انقسام النخبة السياسية الحاكمة وانهيار المؤسسات الحكومية أدت إلى إطالة حكمه لست سنوات.