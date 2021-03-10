أنتوني بلينكن  قلق إزاء ”تواجد” روسيا في فنزويلا و”عودتها” إلى كوبا 

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن قلقه إزاء "الدور الروسي" المزعوم في فنزويلا وما وصفه بـ "عودة نشاط" روسيا في كوبا في الفترة الأخيرة.
وقال بلينكن خلال جلسة الاستماع في مجلس النواب، ردا على سؤال عن "الدور الروسي في النصف الغربي من الكرة الأرضية"، اليوم الأربعاء: "أنا أشارك هذا القلق".
وأضاف: "نحن نرى ذلك في فنزويلا. ورأينا حسبما أعتقد، عودة للتواجد والنشاط الروسي في كوبا خلال السنوات الأخيرة ونحن نولي اهتماما كبيرا لذلك".
يذكر أن روسيا كانت قد أكدت مرارا أن تعاونها مع الدول الأخرى مبني على مبادئ القانون الدولي والاتفاقات الثنائية مع الحكومات الشرعية، وأن هذا التعاون ليس معاديا لدول ثالثة.
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