إصابة رئيس تنزانيا بفيروس كورونا
أعلن زعيم المعارضة في تنزانيا توندو ليسو، حسبما نقلت عنه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن رئيس البلاد جون ماجوفولي يرقد في حالة حرجة في مستشفى في كينيا.
وجاء تصريح ليسو نقلاً عن مصادر مطلعة لم يتم تحديدها.
ولم تؤكد "بي بي سي" النبأ بشكل مستقل، كما رفض مستشفى نيروبي التعليق على هذا النبأ.
وصرح ليسو لـ"بي بي سي" بأن ماجوفولي أصيب بفيروس كورونا وسكتة قلبية، وأنه غادر البلاد لتلقي العلاج في مستشفى في نيروبي مساء الاثنين.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن ليسو قوله إن قرار الحكومة التزام الصمت بشأن هذا الأمر تصرف غير مسؤول، وشدد على أن صحة الرئيس لا ينبغي أن تظل سرية.
وأضاف ليسو أن وزير المالية فيليب مبانجو موجود أيضاً في المستشفى نفسه، إلا أن "بي بي سي" لم تذكر سبب علاج مبانجو.
ولم تصدر الحكومة الكينية رداً رسمياً على ذلك.
المصدر: د ب أ
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