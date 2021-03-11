صلاح وماني يقودان ليفربول للفوز على لايبزيج

أحرز محمد صلاح وساديو ماني هدفين في الشوط الثاني ليقودا ليفربول للتأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد الانتصار 2-صفر على رازن بال شبورت لايبزيج باستاد بوشكاش أرينا والتفوق 4-صفر في النتيجة الإجمالية.

وأتيحت لليفربول، الذي انتصر 2-صفر في الذهاب ويعاني في الدوري الإنجليزي بعد ست هزائم متتالية على أرضه، العديد من الفرص لتعزيز تفوقه في الشوط الأول لكنه افتقر للفاعلية أمام المرمى.

وافتتح فريق المدرب يورجن كلوب التسجيل في الدقيقة 70 عندما مرر ديوجو جوتا كرة إلى صلاح الذي انطلق داخل منطقة الجزاء وسددها منخفضة.

وبعد ذلك بأربع دقائق جعل ماني النتيجة 2-صفر بعدما حول تمريرة البديل ديفوك أوريجي العرضية بتسديدة مباشرة داخل المرمى.

واستضافت العاصمة المجرية بودابست مباراتي الذهاب والإياب بسبب القيود على السفر التي تفرضها ألمانيا لمكافحة تفشي فيروس كورونا.