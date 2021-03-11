دبلوماسى إثيوبى كبير يستقيل ويعترف بارتكاب حكومته إبادة جماعية وفظائع

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، قال برهانى كيدان ماريام، نائب رئيس البعثة فى واشنطن، فى خطاب مفتوح: "أستقيل من منصبى احتجاجا على حرب الإبادة الجماعية فى تيجراى، واحتجاجا على كل القمع والدمار الذى تمارسه الحكومة على بقية إثيوبيا"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأرسل رئيس الوزراء أبى أحمد، قوات الجيش الاتحادى إلى تيجراى فى نوفمبر لاعتقال ونزع سلاح زعماء الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى، الحزب الحاكم فى الإقليم، ردا على ما قال إنها هجمات للجبهة على معسكرات الجيش الاتحادى.

ورغم إعلان آبى، الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2019، النصر بعد دخول القوات الفيدرالية عاصمة الإقليمى ميكيلى، فى أواخر نوفمبر، لا يزال قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى فارين ويواصلون القتال.

وأدى التعتيم على الاتصالات والقيود المفروضة على الوصول لوسائل الإعلام إلى صعوبة تقييم خسائر الصراع، ووثقت مجموعات حقوقية فظائع فى مواقع متعددة، ويحذر عمال الإغاثة من كارثة إنسانية.

وتقول حكومة أبى إن الحياة تعود إلى طبيعتها فى معظم أنحاء المنطقة بينما تروج لجهودها لتقديم المساعدة الإنسانية، وانتقدت تعليقات الأمم المتحدة حول الصراع فى الإقليم.

وبرهانى عضو سابق فى اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير تيجراى، لكنه طُرد فى عام 2018، وشغل سابقا منصب رئيس هيئة الإذاعة الإثيوبية التابعة للدولة، ومنصب القنصل العام فى لوس أنجلوس.

فى رسالته يوم الأربعاء، رسم صورة قاتمة للوضع فى تيجراى، قائلا إن "بنيتها التحتية دمرت بشكل كامل ومتعمد، ويغتصب الجنود النساء والفتيات بشكل منهجى، مئات الآلاف من الناس يتعرضون للتشريد والقتل والتجويع عمدا".