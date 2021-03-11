كوت ديفوار.. وفاة ثانى رئيس وزراء خلال أقل من عام

جدة - نرمين السيد - ويعد هذا ثانى رئيس وزراء توافيه المنية، خلال فترة رئاسة الحسن وتارا، حيث سبق، وتوفى فى 8 يوليو، رئيس وزرائه أمادو غون كوليبالى، 61 عاما، فجأة فى أبيدجان، بعد مرضه وسط مجلس مجلس وزرائه، بسبب مشاكل فى قلبه.

عانى باكايوكو، 65 عاما، من حالة صحية متدهورة، إثر إصابته بسرطان الرئة فى مراحل متأخرة، بحسب ما أورده موقع "ذا أفريكان ريبورت".

وتم نقل رئيس الوزراء الإيفوارى فى حالة خطيرة إلى مؤسسة صحية فى فرايبورج، صباح 6 مارس، للخضوع لعلاج تجريبى، لكنه توفى يوم 10 مارس.

وكانت تفكر السلطات الإيفوارية نقل باكايوكو إلى تركيا، للخضوع إلى عملية زراعة رئة طارئة، لكن تم التخلى عن الفكرة، بسبب أن حالته الصحية لم تصبح قادرة على الجراحة.

وما زاد تفاقم حالة باكايوكو الصحية، تعرضه للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد خلال الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى معاناته من نوبة ملاريا شديدة.

وقبيل رحيله للعلاج، أصدر الرئيس الإيفوارى، الحسن وتارا، مرسومين بتعيين باتريك أتشى، الأمين العام للرئاسة، رئيسا للوزراء بالإنابة، وعين شقيقه إبراهيما واتارا وزيرا للدفاع.