البرازيل.. حصيلة غير مسبوقة لـ وفيات كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية أن وباء "كوفيد 19" أودى بحياة 270 ألفًا و656 شخصًا منذ بدء الجائحة، بعد تسجيل 2286 حالة وفاة فى الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأفادت الوزارة بأنها رصدت 79 ألفًا و876 إصابة جديدة بالفيروس التاجى، ليرتفع بذلك عدد مصابى الفيروس إلى 11 مليونا و202 ألف و305 أشخاص.

وسجلت البرازيل ثانى أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس فى العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد أمريكا والهند.